Курбан Бердыев: В конце допустили необязательный фол и потерю концентрации Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата России от "Урала".

– Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо. Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.

– Довольны ли вы качеством игры своей команды?

– Фрагментами да.

– Почему команда подсела во второй половине?

– Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться, - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Урала".