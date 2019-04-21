Курбан Бердыев: В конце допустили необязательный фол и потерю концентрации

– Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо. Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.
– Довольны ли вы качеством игры своей команды?
– Фрагментами да.
– Почему команда подсела во второй половине?
– Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться, - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Урала".
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