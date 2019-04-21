Дмитрий Аленичев: Будем надеяться, плохая серия «Спартака» будет продолжена - Советский спорт
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21 апреля 2019 19:22Футбол

Дмитрий Аленичев: Будем надеяться, плохая серия «Спартака» будет продолжена

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев - о матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Понимаем, что «Спартак» переживает не самое лучшее время, проиграл два матча. Тренеры и игроки соперника понимают, что им надо побеждать для борьбы за место в Лиге чемпионов. Но это не говорит о том, что мы легко отдадим очки. Будем надеяться, их плохая серия будет продолжена. Мы смотрели много игр «Спартака», поэтому не побежим с первых минут атаковать. Первые 30 минут красно-белые хорошо играют, много прессингуют, — рассказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в данную минуту идет первый тайм встречи «Спартак» - «Енисей», счет в игре равный – 0:0. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

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