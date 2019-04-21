«Фратрия» объяснила появление баннера «Перемен требуют наши сердца» На матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» фанаты красно-белых вывесили баннер с надписью: «Перемен требуют наши сердца».

«Чтобы избежать неверного толкования и кривотолков, мы сразу хотим объяснить его содержание.

«Мы ждем перемен!» Пожалуй, сегодня это самая актуальная фраза, которая вертится в голове у каждого болельщика «Спартака». Каждый из нас до глубины души возмущен происходящим в родном клубе, каждый из нас ежедневно видит в новостях и читает в газетах о новых скандалах, ставших уже верными попутчиками «Спартака».

Не проходит и дня без сенсационных новостей из стана красно-белых. Только за последние пару недель мы все стали свидетелями избиения случайного прохожего игроком клуба, были гордо проинформированы сайтом красно-белых о концерте группы «Ленинград», известной своими антиспартаковскими взглядами, на родном стадионе, а также узнали о несогласованной покупке игрока Педро Роши в «Спартак».

«Спартак» еженедельно несет имиджевые потери в связи со своей коммерческой деятельностью и иными непрофессионально подготовленными инициативами. Мы помним провальную билетную программу еврокубковой осени и пустые сектора на домашней арене во время матчей клуба.

Мы ждем перемен, в первую очередь, на футбольном поле! Очевидно, что подбор состава и зимняя трансферная компания были осуществлены не по спортивному принципу. Игроки, с которыми клуб пожелал расстаться, приносят пользу в других командах, а мы имеем немощного «капитана», который через матч «привозит» голы в свои ворота. Мы ждем перемен от Олега Кононова, который не демонстрирует тот уровень игры и тот футбол, о котором он перед весенней частью чемпионата дал сотню интервью.

Мы ждем перемен в работе клуба со своими болельщиками и требуем перемен в отношении клуба к своим болельщикам! Кампания клуба по отбеливанию Дениса Глушакова превратилась в настоящую пиар войну по отношению к своим фанатам. Клуб инициировал множество интервью действующих игроков клуба, в которых болельщики делились на правильных и не очень. Брат Леонида Федуна неоднократно пытался самоутвердиться за счет высказываний в прессе о болельщиках и якобы наших «обязанностях» перед клубом. Пиар акции с переодеванием футболистов в одинаковые футболки и групповые фотографии с баннерами, как выясняется из первых уст, тоже были фальшивкой для всех!

P. S. На прошлой неделе с таким же посылом к своему руководству обратились фанаты «Динамо». Несмотря на это нами было принято решение оставить нашу идею, которая была заявлена на согласование в РФПЛ и клуб в начале апреля. Мы считаем, что на нашу деятельность, планы и реализацию идей не могут влиять действия фанатов других клубов России и наши действия не должны зависеть от кого-либо еще кроме нас. Нас не интересуют обвинения в мнимом плагиате, так как для нас важнее наша идея и то, что у нас в сердцах, чем претензия на эксклюзивность!

Мы ждем перемен», – говорится в заявлении движения «Фратрия».

Матч «Спартак» – «Енисей» проходит 21 апреля на «Открытие Арене» в Москве.