«Арсенал» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»

В составе гостей отличились Кристиан Бентеке (17-я минута), Уилфрид Заха (21) и Джеймс Макартур (69). Голы «канониров» забили Месут Озил (47) и Пьер-Эмерик Обамеянг (77).
«Арсенал» по-прежнему идет на четвертом месте, Кристал Пэлас» поднялся на 12-ю позицию.
«Кристал Пэлас» 27 апреля сыграет дома с «Эвертоном», «Арсенал» 24 апреля на выезде сразится с «Вулверхэмптоном».
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