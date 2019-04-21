«Ганновер» прервал серию из восьми поражений

Матч в Берлине прошел без забитых мячей.
«Ганновер» сумел избежать поражения впервые с 9 февраля, когда на своем поле обыграл «Кельн» (2:0). С тех пор «Ганновер» потерпел восемь поражений подряд.
Клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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