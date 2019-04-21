«Ганновер» прервал серию из восьми поражений - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:02ФутболСпирин Дмитрий

«Ганновер» прервал серию из восьми поражений

«Герта» и «Ганновер» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Матч в Берлине прошел без забитых мячей.

«Ганновер» сумел избежать поражения впервые с 9 февраля, когда на своем поле обыграл «Кельн» (2:0). С тех пор «Ганновер» потерпел восемь поражений подряд.

Клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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