Головин сыграет против «ПСЖ» с первых минут - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:22ФутболСпирин Дмитрий

Головин сыграет против «ПСЖ» с первых минут

Стали известны составы "ПСЖ" и "Монако" на матч 33-го тура чемпионата Франции.

"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.

Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.

Напомним, парижане досрочно стали чемпионами страны.

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