Головин сыграет против «ПСЖ» с первых минут

"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.
Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.
Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.
Напомним, парижане досрочно стали чемпионами страны.
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