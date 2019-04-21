Дмитрий Аленичев: Поздравляю «Спартак» с победой и желаю выхода в Лигу чемпионов Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от гостевого матча со «Спартаком» (0:2) в 24-м туре РПЛ.

– Закономерная победа фаворита. Второй тайм мы играли дисциплинированно. В первом все шло к тому, что закончится он вничью, но пропустили в конце. В перерыве сделал две замены, выпустив двоих футболистов, прошедших спартаковскую школу, чтобы улучшить комбинационную игру. Саркисов вышел ускорить игру в атаке.

«Спартаку» очки сейчас нужнее. Поздравляю его с днем рождения и желаю попасть в Лигу чемпионов, – сказал Аленичев на пресс-конференции.

После этой игры «Спартак», набрав 39 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 13 баллов, занимает 16-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».