Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу» Сегодня футболисты «Спартака» на своем поле взяли верх над «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.

– Нас уже все похоронили. Будет неправильно говорить, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним «Уфу». Тем более, что два матча нам проводить еще в гостях с соперниками уровня «Спартака», – сказал Аленичев на пресс-конференции. – Доработаю ли до конца сезона? Да. Почему не подаю в отставку? Я должен отработать контракт до конца.

«Енисей», имея в активе 13 очков, занимает последнее, 16-е место в чемпионате. У «Уфы» – 21 очко и 14-я строчка.

В следующем туре «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».