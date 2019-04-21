Олег Кононов: Руководство хочет три очка, а не воспитанников в основе Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от домашней победы над «Енисеем» (2:0) в 24-м туре РПЛ.

– Состав строится исходя из того, как строится тренировочный процесс. Рассказов и Гулиев вышли в основе, потому что хорошо работали на тренировках. Но не только они. Просит ли меня ставить воспитанников руководство клуба? Руководство хочет, чтобы мы набрали три очка.

Рассказов получил ушиб, но проблем быть не должно. Зе Луиш, как и Боккетти, завтра приступит к тренировкам. У меня к трибунам большое уважение. Если они свистели, значит, мы не все делали хорошо, – сказал Кононов на пресс-конференции.