Андрей Федун: Результат есть? Есть. Остальное – неважно - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:35Футбол

Андрей Федун: Результат есть? Есть. Остальное – неважно

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:0).

- Все соперники сильные. Результат есть? Есть. Остальное — неважно. Рассказов? Было больно. Надеемся, что все в порядке, - приводит слова Федуна Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».

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