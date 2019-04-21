Андрей Федун: Результат есть? Есть. Остальное – неважно

- Все соперники сильные. Результат есть? Есть. Остальное — неважно. Рассказов? Было больно. Надеемся, что все в порядке, - приводит слова Федуна Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».
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