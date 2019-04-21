Владимир Быстров станет гостем пресс-центра «Советского спорта» - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:43Футбол

Владимир Быстров станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Вести пресс-конференцию будет главный редактор издания Николай Яременко.

146 матчей за «Зенит», 99 матчей за «Спартак» 47 матчей за сборную России, бронза Евро-2008 и место в списке 33 лучших российских футболистов – это лишь малая часть послужного списка Владимира Быстрова.

Футболист станет гостем пресс-центра «Советского спорта» уже в понедельник, 22 апреля. Следить за встречей вы сможете в социальных сетях и на ютюб-канале «СовСпорта». Задавайте свои вопросы.

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