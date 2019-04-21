Андрей Червиченко: Будет успехом, если «Спартак» попадет в Лигу Европы

- Никаких больших изменений в игре я не заметил. Тем более, в первом тайме казалось, что играют команды, которых разделяют 2-3 строчки в турнирной таблице. «Спартак» не превосходил «Енисей». И в принципе игра была, более-менее, равная. По идее, команда, которая рассказывает, что она одна из сильнейших в стране, должна выносить аутсайдера в одну калитку, тем более играя на своем поле.
Поборется ли «Спартак» за зону Лиги Чемпионов? Думаю, что нет. Наверху более сильные команды поделят первые 3 места. Будет успехом, если команда попадет в другой европейский турнир, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».
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