Андрей Червиченко: Будет успехом, если «Спартак» попадет в Лигу Европы Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых против «Енисея» (2:0) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

- Никаких больших изменений в игре я не заметил. Тем более, в первом тайме казалось, что играют команды, которых разделяют 2-3 строчки в турнирной таблице. «Спартак» не превосходил «Енисей». И в принципе игра была, более-менее, равная. По идее, команда, которая рассказывает, что она одна из сильнейших в стране, должна выносить аутсайдера в одну калитку, тем более играя на своем поле.

Поборется ли «Спартак» за зону Лиги Чемпионов? Думаю, что нет. Наверху более сильные команды поделят первые 3 места. Будет успехом, если команда попадет в другой европейский турнир, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».