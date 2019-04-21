Эрик Бикфалви: Мое мнение, как футболиста - VAR нужен в чемпионате России Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился эмоциями после победы в домашнем матче с «Рубином» (2:1).

- Вся команда работала хорошо. Была тяжелая игра. Молодцы. Тренер подбодрил нас в перерыве.

- Насколько сложно было проходить такую насыщенную оборону, какая есть у «Рубина»?

- Фактически, этой обороне мы смогли забить на первой минуте, поздравляю Андрея (Егорычева, - прим. редакции) с голом. Хороший гол. После этого гола уже оборона открыта была. Просто нам надо было не пропускать быстрый гол, тогда было бы больше шансов забивать после контратак, но пропустили, и игра пошла по другому сценарию.

- Нужна ли система VAR в чемпионате России, какое у тебя отношение к этой системе?

- Введение системы VAR будет плюсом чемпионату. Мое мнение, как футболиста - VAR нужен, - приводит слова Бикфалви «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после этой победы «Урал», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет против «Крыльев Советов».