Валерий Кечинов: Недовольные будут, даже если Моуринью придет, потому что это «Спартак»

- Видно, что команда не на полном ходу. Еще предстоит очень много работы тренерскому штабу. Если будет доверие руководства к главному тренеру, то я думаю, тихими шагами мы куда-то и должны прийти. Философия и то, что мы услышали от главного тренера впечатляет, но пока это далеко от идеала.
Критика Кононова? Мы сейчас придем к тому, что у нас каждые полгода будет меняться главный тренер, и мы будем опять ждать результата и игры. Нормальная команда строится минимум год-полтора, он проработал сколько? Если его убирать, кто придет?
Даже если Моуринью придет, все-равно ему три-четыре месяца нужно, чтобы построить игру. Это очень сложно сделать. Но опять будут и недовольные, потому что это «Спартак». Как Каррера добился результата, сразу стал героем. Я считаю, нужно дать время, пусть поработает человек следующий сезон, а там видно будет, - приводит слова Кечинова Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».
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