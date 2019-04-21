Валерий Кечинов: Недовольные будут, даже если Моуринью придет, потому что это «Спартак» Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре красно-белых против «Енисея» (2:0) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

- Видно, что команда не на полном ходу. Еще предстоит очень много работы тренерскому штабу. Если будет доверие руководства к главному тренеру, то я думаю, тихими шагами мы куда-то и должны прийти. Философия и то, что мы услышали от главного тренера впечатляет, но пока это далеко от идеала.

Критика Кононова? Мы сейчас придем к тому, что у нас каждые полгода будет меняться главный тренер, и мы будем опять ждать результата и игры. Нормальная команда строится минимум год-полтора, он проработал сколько? Если его убирать, кто придет?

Даже если Моуринью придет, все-равно ему три-четыре месяца нужно, чтобы построить игру. Это очень сложно сделать. Но опять будут и недовольные, потому что это «Спартак». Как Каррера добился результата, сразу стал героем. Я считаю, нужно дать время, пусть поработает человек следующий сезон, а там видно будет, - приводит слова Кечинова Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».