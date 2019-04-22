Борис Игнатьев: Ничья в матче «Локо» – ЦСКА вполне соответствует тому, что происходило на поле - Советский спорт
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22 апреля 2019 00:13Футбол

Борис Игнатьев: Ничья в матче «Локо» – ЦСКА вполне соответствует тому, что происходило на поле

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью между «Локомотивом» и ЦСКА (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

- Да, это была хорошая игра по своему содержанию. Накал этого матча, конечно, диктовало соседствующее турнирное положение обеих команд в турнирной таблице. Отсюда у обоих соперников было огромное стремление сделать все возможное, чтобы взять три очка. Наверное, сегодня надо отметить «Локомотив», который усилил свой атакующий потенциал, поставив в середину трех креативных хавбеков. Это Фернандеш, Крыховяк и Миранчук.

Начали красно-зеленые очень хорошо, но сказать, что ЦСКА уступал хозяевам, нельзя. При первой возможности армейцы тоже атаковали. В принципе обе команды отвечали друг другу атакой на атаку. Мне больше понравился «Локомотив», в плане командных взаимодействий. В плане позиционной игры, когда вся команда выстраивалась по мячу и не оставляла игрового пространства армейцам. Хорош был пас Смолова, на который откликнулся Хеведас.

После гола ситуация изменилась: армейцы прибавили, «Локомотив» отдал сопернику мяч, а красно-синие начали диктовать свои условия. Как следствие, армейцы сравняли счет. Чалов в стиле очень серьезного нападающего отквитал мяч. Счет 1:1, по-моему, вполне соответствует всему тому, что происходило на поле, - приводит слова Игнатьева Rusfootball.info.

Напомним, что Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.

Добавим, что после этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова», а армейцы на своем поле примут «Анжи».

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