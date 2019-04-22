Василий Кикнадзе: Был уверен, что после зимней паузы «Локомотив» прибавит Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— Вам не кажется, что ничья с ЦСКА — результат в пользу лидирующего «Зенита»?

— Я бы не рассматривал так итог матча. Вы знаете нашу линию: мы идем от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаемся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

— Чем можно объяснить тот факт, что «Локомотив» так прибавил в игровом плане после зимней паузы?

— Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но все-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что «Локомотив» прибавит, - приводят слова Кикнадзе «Известия».

Добавим, что после этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова», а армейцы на своем поле примут «Анжи».