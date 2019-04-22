Александр Бубнов: Игра «Спартака» не меняется - Советский спорт
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22 апреля 2019 01:24Футбол

Александр Бубнов: Игра «Спартака» не меняется

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Енисеем» (2:0).

- Игра «Спартака» не меняется. Состав-то качественно остается тот же. Кононов что-то ищет: он передвинул Фернандо, а Луис Адриано сейчас больше играет из глубины...

Говорить о том, что кто-то не соответствует уровню команды, не стану. Все, кто выходит на поле, соответствуют. Верю ли я в Кононова? Смотрю в первую очередь на игру. Она показывает, что пока ничего не получается.

Усиление Кононову бы не помешало. «Спартаку» нужен хороший плеймейкер. Оборона пока в целом неплохо выглядит. Есть Жиго, Джикия — они вместе неплохо взаимодействуют. Рассказов играет стабильно, забивает. У него большой потенциал, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».

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