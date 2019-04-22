Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак» Капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил защитника Николая Рассказова и полузащитника Аяза Гулиева с дебютными голами за красно-белых.

Напомним, что в домашнем матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» переиграл «Енисей» (2:0) благодаря точным ударам Гулиева и Рассказова, для которых забитые мячи стали дебютными в составе московского клуба.

Также Глушаков поздравил с возвращением на поле защитника Андрей Ещенко, который появился на поле после долго перерыва, связанного с травмой колена.

«Красно-белые с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»! Андрей - с возвращением. Тебя не хватало. Впереди важнейшие матчи, болеем за «Спартак», - написал Глушаков в Instagram.

Напомним, что в домашнем матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» переиграл «Енисей» благодаря голам Гулиева и Рассказова, для которых эти голы стали дебютными в составе московского клуба.