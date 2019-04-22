Дмитрий Баранник: В матче с «Краснодаром» мы увидели того Дзюбу, который выступал на чемпионате мира

- Дзюба показывает, что его нужно довести до определенной кондиции, спортивной злости, после этого вырывается дракон, который в нем сидит, и побеждает всех соперников. Пришло время, он же ведь должен был вновь когда-то за «Зенит» забить. Мы видели его старания, его жажду игры. Вовремя он забил. Мы увидели в этом туре того Дзюбу, который выступал на чемпионате мира и проявлял себя в ключевые моменты, помогая команде. Он вновь проявил свои лидерские качества и сыграл на команду, - приводит слова Баранника «РИА Новости».
Напомним, что в матче с «Краснодаром» Дзюба записал на свой счет два забитых мяча, один из которых стал победным для команды из Санкт-Петербурга.
Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.
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