Марсело: Мне нет необходимости говорить о будущем, так как «Реал» – мой дом Ранее сообщалось о том, что бразильцем интересуется «Ювентус».

Защитник «Реала» Марсело после матча 33-го тура примеры с «Атлетиком» (3:0) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» высказался о своем будущем.

«Собираюсь ли я уйти? Мне нет необходимости говорить о своем будущем, потому что все знают, какую радость я испытываю, надевая эту футболку, – приводит Marca слова 30-летнего бразильца. – «Реал» – это мой дом.

За эту футболку нужно попотеть и удержать знамя клуба на вершине мира. Я никогда не переставал поддерживать партнеров, даже когда оставался в запасе».

Напомним, все три гола в ворота «Атлетика» забил француз Карим Бензема. «Реал» набрал 64 очка и на четыре очка отстает от занимающего второе место «Атлетико».

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Марсело со стороны «Ювентуса».