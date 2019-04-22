Андрей Аршавин: Семак ничем не отличается от Нагельсманна, Моуринью и Виллаша-Боаша

Андрей Аршавин сравнил Сергей Семака с топовыми тренерами Европы.
«Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего. И вы же восхищаетесь Нагельсманном (Юлиан Нагельсманн, ставший в 28 лет самым молодым тренером бундеслиги, возглавив «Хоффенхайм»), еще кем-то, (Жозе) Моуринью, который тоже начал рано, Боашу (Андре Виллаш-Боашу, экс-главному тренеру «Зенита») вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.
Я не знаю, а какие у Виллаша-Боаша результаты в «Зените»? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него», - цитирует Аршавина «Р-Спорт».
Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Контракт с 43-летним специалистом был подписан на два с половиной года с опцией продления еще на один год.
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