Андрей Аршавин: Рано делать глобальные выводы по работе Кононова Кононов возглавил «Спартак» по ходу текущего сезона.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением насчет выступления «Спартака» в этом сезоне.

«Очень мало мне удается посмотреть матчей «Спартака». У «Спартака» в принципе хороший состав, и если вспомнить, как команда играла на Кубке «Матч Премьер» – это был внушительный солидный футбол. Что произошло затем и почему нет игры? Даже я бы не сказал, что нет игры у «Спартака». «Спартак» реализует два из трех выходов один на один в первом тайме матча с ЦСКА. Если бы команда выиграла, то сейчас все бы говорили - о, «Спартак» показывает суперфутбол!

«Спартаку» чуть не везет, тренеру нужно время, тем более в «Спартаке», которому оказывается такое большое и пристальное внимание. Кононов работает, нужно подождать плоды его труда и уже потом посмотреть, справляется он или нет. Сейчас рано делать какие-то глобальные выводы», - цитирует Аршавина «Р-Спорт».

Напомним, что «Спартак» после 24 туров РПЛ занимает пятое место, имея в активе 39 очков.