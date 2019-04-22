Дзюба и Рассказов попали в символическую сборную 24-го тура РПЛ

В числе 11 лучших игроков тура оказались Артем Дзюба («Зенит»), оформивший дубль в ворота «Краснодара» (3:2), а также Николай Рассказов («Спартак»), забивший «Енисею» (2:0).
Символическая сборная 24-го тура: Матвей Сафонов («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Вильмар Барриос («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Артем Галаджан («Оренбург»), Артем Дзюба («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»).
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