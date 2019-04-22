Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ» - Советский спорт
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22 апреля 2019 12:01ФутболСметанникова Дарья

Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Накануне «ПСЖ» обыграл «Монако» (3:1) в рамках домашнего матча 33-го тура чемпионата Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком клуба в матче с «ПСЖ» по версии Whoscored, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, что россиянин стал автором единственного гола в ворота «ПСЖ», отличившись на 80-й минуте. Головин получил оценку за матч 7,5.

У «ПСЖ» лучшим игроком матча стал нападающий Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и получил оценку 9,6.

После этой победы «ПСЖ» набрал 84 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице лиги 1. Напомним, что ранее столичный клуб победил в чемпионате Франции в восьмой раз в своей истории, став недосягаемым после того, как идущий вторым «Лилль» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0). «Монако», у которого 32 очка, занимает 16-е место в чемпионате.

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