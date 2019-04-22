Александр Медведев: Надо, чтобы молодые футболисты выступали благодаря своей игре, а не по блату - Советский спорт
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22 апреля 2019 12:27ФутболСметанникова Дарья

Александр Медведев: Надо, чтобы молодые футболисты выступали благодаря своей игре, а не по блату

Президент «Зенита» Александр Медведев порассуждал на тему вероятного изменения формата лимита на легионеров в российской премьер-лиге.

Напомним, ранее стало известно о том, что, начиная с сезона-2020/2021, в премьер-лиге ограничение легионеров будет действовать на заявку на сезон, а не на количество игроков на поле, как сейчас.

«Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее.

Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное – не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять», - цитирует Медведева ТАСС.

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