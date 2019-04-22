Килиан Мбаппе: Буду следить за «Реалом» и Зиданом как поклонник

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после завоевания с командой чемпионского титула опроверг разговоры о переходе в «Реал».
«Я все еще здесь, и я в проекте, – приводит Goal.com слова 20-летнего француза. – Для «Реала» хорошо, что там теперь (Зинедин) Зидан. Но я буду следить за ним чисто как поклонник.
Мы были расстроены после «Манчестера», но игра продолжается. Легко сказать, что надо двигаться дальше, но я бы сказал по-другому: буду рад, если мы выиграем вместе с чемпионатом Кубок Франции».
Напомним, накануне в матче 33-го тура лиги 1 с «Монако» (3:1) на стадионе «Парк де Пренс» Мбаппе забил все три гола в ворота монегасков и с 30 мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата.
Финал Кубка Франции с «Ренном» пройдет 27 апреля на «Стад де Франс».
Добавим, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧКононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. «Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона». «Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс». А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера? «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорогаПресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0). Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.