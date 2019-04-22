Килиан Мбаппе: Буду следить за «Реалом» и Зиданом как поклонник Француз не собирается уходить из «ПСЖ».

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после завоевания с командой чемпионского титула опроверг разговоры о переходе в «Реал».

«Я все еще здесь, и я в проекте, – приводит Goal.com слова 20-летнего француза. – Для «Реала» хорошо, что там теперь (Зинедин) Зидан. Но я буду следить за ним чисто как поклонник.

Мы были расстроены после «Манчестера», но игра продолжается. Легко сказать, что надо двигаться дальше, но я бы сказал по-другому: буду рад, если мы выиграем вместе с чемпионатом Кубок Франции».

Напомним, накануне в матче 33-го тура лиги 1 с «Монако» (3:1) на стадионе «Парк де Пренс» Мбаппе забил все три гола в ворота монегасков и с 30 мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

Финал Кубка Франции с «Ренном» пройдет 27 апреля на «Стад де Франс».

Добавим, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3).