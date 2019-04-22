Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина Нападающий «Зенита» Александр Кокорин с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка» из-за обвинений в двух драках.

Адвокат футболиста Татьяна Стукалова сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО.

«Суд пошел нам на встречу, 24 апреля у нас будет перерыв в заседаниях, возможно, в этот день врач сможет посетить Александра», - сказала адвокат в эфире на своей странице в инстаграме.

Напомним, на прошлой неделе во время рассмотрения апелляции по мере пресечения для Кокорина адвокат Стукалова заявила, что у Кокорина очень болит колено, а в просьбе допустить к нему врачей «Зенита» было отказано.

Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.