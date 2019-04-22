Андрей Аршавин: Ситуация с Кокориным и Мамаевым будет уроком для всех молодых футболистов - Советский спорт
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22 апреля 2019 14:00ФутболСметанникова Дарья

Андрей Аршавин: Ситуация с Кокориным и Мамаевым будет уроком для всех молодых футболистов

Александр Кокорин и Павел Мамаев с октября 2018 года находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в двух драках.

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым.

«Что делать, мы понимаем, что это не самое лучшее событие, связанное со спортом, с футболом. Понятно, что они совершили противоправные действия, но все равно надеюсь, что все закончится, если можно так сказать, хорошо, и когда будет вынесен приговор, они смогут выйти на свободу.

Так или иначе, это событие, я думаю, будет уроком для всех молодых футболистов и, конечно, все теперь будут вести себя намного аккуратнее», - цитирует Аршавина «Р-Спорт».

Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.

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