Андрей Аршавин: Ситуация с Кокориным и Мамаевым будет уроком для всех молодых футболистов

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым.
«Что делать, мы понимаем, что это не самое лучшее событие, связанное со спортом, с футболом. Понятно, что они совершили противоправные действия, но все равно надеюсь, что все закончится, если можно так сказать, хорошо, и когда будет вынесен приговор, они смогут выйти на свободу.
Так или иначе, это событие, я думаю, будет уроком для всех молодых футболистов и, конечно, все теперь будут вести себя намного аккуратнее», - цитирует Аршавина «Р-Спорт».
Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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