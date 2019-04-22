Леонид Слуцкий: «Аякс» будет следующим испытанием для «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Аяксом», который состоится 23 апреля.
«Аякс» больше не может игнорировать гонку за титул. Мы показали высокий уровень в матчах против ПСВ, «Фейеноорда» и «АЗ». «Аякс» будет следующим испытанием для нас. У нас также была возможность в нашем проигранном домашнем матче. Мы должны хорошо выглядеть и достичь максимального уровня.
Кто знает, что мы сможет остановить «Аякс», почему бы и нет. Но мы должны играть правильно и извлекать максимум из себя», - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
«Витесс» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.
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