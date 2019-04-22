Леонид Слуцкий: «Аякс» будет следующим испытанием для «Витесса» «Витесс» переиграл «Зволле» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Голландии со счетом 4:1.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Аяксом», который состоится 23 апреля.

«Аякс» больше не может игнорировать гонку за титул. Мы показали высокий уровень в матчах против ПСВ, «Фейеноорда» и «АЗ». «Аякс» будет следующим испытанием для нас. У нас также была возможность в нашем проигранном домашнем матче. Мы должны хорошо выглядеть и достичь максимального уровня.

Кто знает, что мы сможет остановить «Аякс», почему бы и нет. Но мы должны играть правильно и извлекать максимум из себя», - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

«Витесс» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.