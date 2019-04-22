Подруга Кокорина и Мамаева, севшая в машину к Соловчуку, рассказала о ходе конфликта - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:07ФутболСметанникова Дарья

Подруга Кокорина и Мамаева, севшая в машину к Соловчуку, рассказала о ходе конфликта

В это время в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Подруга футболистов Александра Поздняковиене рассказала о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

«Выйдя из клуба я увидела мерседес. Решила, что его вызывал кто-то из ребята. Я села. Внутри сидел незнакомый мужчина. Я спросила, водитель ли он Кокорина. Он ответил: «Этого петуха я не повезу». Я начала возмущаться и спрашивать, почему он так выражается. Он мне ничего не ответил. Я повторила, за что он оскорбил. В это время двери открыл Мамаев и сказал, что это не наш автомобиль. Я пересела в автомобиль Кирилла, об оскорблениях Соловчука не стала говорить. Но потом подошел Мамаев и спросил, почему я возмущалась. Он поставил условие, если я не расскажу, мы поссоримся. Я рассказала.

Мамаев отошел от авто, я закрыла дверь и просматривала телефон. Ничего не слышала, двери машины были закрыты. Затем подняла глаза, увидела, что бегут несколько человек. Бежал Мамаев, споткнулся и упал. Поднялся, взял телефон и побежал дальше. Увидела, что происходит потасовка, в которой участвовали подсудимые и какие-то девушки.

Я не видела, чтобы кто-то наносил удары. Из машины не выходила. Как закончилось все — не видела. Через какое-то время сел Мамаев и мы уехали в кафе. Парни обсуждали произошедшее и то, что Соловчук подтвердил Мамаеву, что тот навал Кокорина петухом.

По поводу избиения Соловчука могу сказать, что лично этого не видела. Только по видео в интернете», - цитирует Поздняковиене Sport24.ru.

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