Гражданин РФ осужден за изготовление контрафактной продукции с эмблемой ЦСКА - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:24Футбол

Гражданин РФ осужден за изготовление контрафактной продукции с эмблемой ЦСКА

Гражданин РФ, обвиняемый в изготовлении контрафактной продукции с эмблемой ЦСКА, осужден на шесть месяцев условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба армейцев.

«12 апреля 2019 г. Савеловский районный суд г. Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

4 октября 2018 года сотрудниками САО ГУ МВД России по г. Москве по заявлению ПФК ЦСКА была произведена проверочная закупка, в отношении нарушителей заведено уголовное дело.

Фактически было произведено 165 комплектов спортивной одежды для взрослых (футболок и шортов различных размеров), 100 комплектов спортивной детской одежды (футболок и шортов различных размеров), полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки, кошельки.

Осужденный летом 2018 года вступил в сговор со вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью изготовления и реализации контрафактной продукции с эмблемой ПФК ЦСКА, являющейся зарегистрированным товарным знаком.

Савеловский районный суд г. Москвы установил, что гражданин РФ совершил незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, при этом деяние причинило крупный ущерб и было совершено группой лиц по предварительному сговору. Учитывая все обстоятельства дела, суд признал нарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев условно с испытательным сроком 1 (один) год», — говорится в сообщении на сайте московского клуба.

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