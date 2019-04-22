Владимир Быстров: Сам был на месте Игнатьева, поэтому всегда на стороне игрока - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:31ФутболЗибрак Артем

Владимир Быстров: Сам был на месте Игнатьева, поэтому всегда на стороне игрока

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о конфликте с подписанием нового контракта нападающего "быков" Ивана Игнатьева и рассказал о том, что сам был в аналогичной ситуации.

- История однозначно помешала "Краснодару", как и любой конфликт в команде, который выходит наружу. Я в этой ситуации, конечно, на стороне футболиста, а не клуба. Потому что сам был в такой ситуации в «Зените», когда был молодым. Приходил к руководству, и мне говорили: «Вот контракт на пять лет, подписывай. Ты же у нас попал в большой футбол». А почему я должен подписывать этот контракт? В те времена в команде были футболисты, которые играли даже реже («перспективные» иностранцы, выходившие только на замену), а получали в 10 раз больше.

- Кто вам помогал выходить из той ситуации?
- Потом агенты помогали, а тогда больше всех помощь оказывал Андрей Аршавин. Он объяснял, что если точка стоит, нельзя это подписывать – надо будет сыграть 75% матчей, чтобы хоть что-то получить. Он вообще очень много помогал как раз в тот период, когда мы были молодыми и переходили из дубля в основной состав.
- А как это устроено в «Краснодаре»?
- «Краснодар» это отдельная тема! Там есть Сергей Галицкий. Ему, наверное, можно довериться в такой ситуации. Если он что-то пообещал, наверняка сделал бы.
Но помимо «Краснодара» у нас в лиге еще 15 команд, и вот там происходит полнейший бардак. Сегодня ты идешь на поводу у руководителей, а завтра получишь травму – никто тебя не вспомнит и не оплатит никакую операцию. Пацан пойдет работать на завод. Знаю много таких историй.

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