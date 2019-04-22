Андрей Аршавин: «Зениту» не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:47Футбол

Андрей Аршавин: «Зениту» не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что необходимо сделать нынешней команде, чтобы завоевать один из европейских клубных трофеев.

- У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда «Зенит» сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже», — заявил Андрей Аршавин в интервью «Russia Today». - Та команда, игравшая 11 лет назад, — отдельная история, в коллективе Сергея Семака совсем другие исполнители. Футбол за это время существенно изменился.

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