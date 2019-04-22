Андрей Аршавин: «Зениту» не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея Андронова Матч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.

А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе» Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?

100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99! После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.

«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.

РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд Главными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спали В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину» «Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.