«Ростов» - РФС: Два гола «Оренбурга» были забиты не по правилам «Ростов» обратился к департаменту судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

В рамках 24-го тура РПЛ «Ростов» в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 0:3.

«Футбольный клуб «Ростов» обращает внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые результативные ошибки судьи в матче 24-тура «Оренбург» - «Ростов».

Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилами – из положения «вне игры», что несомненно повлияло на итоговый результат матча.

Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при объективном судействе», - говорится в заявлении ростовского клуба «ВКонтакте».