Андрей Аршавин: Я и Инстаграм — это две противоположности - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:04Футбол

Андрей Аршавин: Я и Инстаграм — это две противоположности

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, почему он активно не ведёт свои страницы в соцсетях.

- Я уже говорил, что я и Instagram — это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался. Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться, — рассказал Андрей Аршавин в своем интервью «Russia Today».

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