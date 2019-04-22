Андрей Аршавин: Я и Инстаграм — это две противоположности

- Я уже говорил, что я и Instagram — это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался. Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться, — рассказал Андрей Аршавин в своем интервью «Russia Today».
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