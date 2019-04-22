Владимир Быстров: Петржеле были нужны другие футболисты, с меня-то ничего не заработаешь. Он принял решение – и я ушел в «Спартак» - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:22ФутболЗибрак Артем

Владимир Быстров: Петржеле были нужны другие футболисты, с меня-то ничего не заработаешь. Он принял решение – и я ушел в «Спартак»

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером питерского клуба Властимилом Петржелой.
- С кем из тренеров вам было проще всего?
- С Властимилом Петржелой.
- Когда в последний раз общались в Петржелой?
- Когда со «Спартаком» ездил в Чехию на матч со «Слованом» (0:0, сезон-2006/07 – прим. ред.). Он сидел на трибуне. Я не играл и находился там же.
Подошел к нему, пообщались. У нас-то с ним нормальные отношения.
То, что он преподносил клубу то, что ему надо было, это понятно. Ему были нужны другие футболисты. С меня-то ничего не заработаешь. Кого привезешь, с того и заработаешь – агент поделится, футболист или еще кто-нибудь. И все нормально. А свой – что? Он бесплатный, с него денег не взять. Это не очень выгодно.
Поэтому ему проще было сказать, что этот молодой футболист плохо тренируется. Это вообще подстава была. Нигде я сильнее не тренировался. Когда пришел на базу и узнал, что, оказывается, я не перспективный и вообще фигней занимаюсь, на этом история и закончилась. Мы не дрались, никто друг друга не посылал. Клуб принял решение – и я ушел в «Спартак».

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