Сергей Алексеев: Мы возобновили программу «Стоп мат»

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев рассказал о возобновлении программы «Стоп мат» с 24-го тура в чемпионате страны.
— С этого тура мы возобновили программу «Стоп мат». Мы отдаем себе отчет, что эту проблему сложно полностью искоренить, но мы продолжим напоминать, что на трибунах и у экранов телевизоров находятся женщины и дети, — заявил Алексеев «Р-Спорту».
Первый раз подобную акцию лига провела в 2014 году.
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