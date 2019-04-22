Сергей Алексеев: Мы возобновили программу «Стоп мат» - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:27Футбол

Сергей Алексеев: Мы возобновили программу «Стоп мат»

Акция с перерывами продолжается с 2014 года.

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев рассказал о возобновлении программы «Стоп мат» с 24-го тура в чемпионате страны.

— С этого тура мы возобновили программу «Стоп мат». Мы отдаем себе отчет, что эту проблему сложно полностью искоренить, но мы продолжим напоминать, что на трибунах и у экранов телевизоров находятся женщины и дети, — заявил Алексеев «Р-Спорту».

Первый раз подобную акцию лига провела в 2014 году.

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