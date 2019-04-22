Владимир Быстров: Многие фанаты в футболе не разбираются, а ходят на стадион за порцией адреналина - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:41ФутболЗетилов Игорь

Владимир Быстров: Многие фанаты в футболе не разбираются, а ходят на стадион за порцией адреналина

Бывший полузащитник "Зенита" и "Краснодара" - о футбольных фанатах.

- Если бы 20 лет назад на «Петровском» стояли бы такие камеры и установки, наши те матчи смотрелись бы не хуже субботней встречи «Краснодар» - «Зенит». Нас же показывали, как с вертолета – не разобрать, кто с мячом бежит. А атмосферу можно было почувствовать только на стадионе, когда тебя гонят вперед 22000 фанатов. Многие и в футболе-то не разбираются, а ходят на стадион за своей порцией адреналина. Без нее они, видимо, не могут, - сказал Быстров на встрече в пресс-центре «Советского спорта». .

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