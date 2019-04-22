Сын Гуллита дебютировал в в составе молодежной команды «Алкмара» - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:44Футбол

Сын Гуллита дебютировал в в составе молодежной команды «Алкмара»

17-летний сын известного голландского футболиста Рууда Гуллита Максим дебютировал в составе молодежной команды «АЗ Алкмар».

Максим Гуллит вышел на замену в матче 36-го тура Первого дивизиона Голландии против лидера турнира, «Твенте». Гуллит-младший появился на поле на 72-й минуте встречи. Молодежка «АЗ Алкмар» занимает 18-е место в таблице Первого дивизиона Голландии. Ранее Максим выступал только в молодежном первенстве для игроков не старше 19 лет, сообщает «Спорт24».

Его отец, Рууд Гуллит за свою карьеру выступал в Голландии («Харлем», «Фейеноорд» и «ПСВ»), а также Италии («Милан» и «Сампдория») и Англии («Челси»). В составе сборной Голландии он провел 66 игр. В качестве игрока Гуллит в 1987-м году получил награду «Золотой мяч».

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