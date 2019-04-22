Владимир Быстров: Если отменить лимит на легионеров, кому будут нужны российские футболисты? - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:09ФутболЗибрак Артем

Владимир Быстров: Если отменить лимит на легионеров, кому будут нужны российские футболисты?

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил мнение о необходимости лимита на легионеров и задачи уделять внимание собственным воспитанникам.
- В нашей стране лимит на легионеров необходим. Если бы все клубы были такие, как у Галицкого, где руководители думали бы головой, а не о том, как заработать – даже не заработать, а украсть денег… Это ключевое. Просто взяли украли и все.
- Ужесточить лимит нужно?
- Ужесточим, и что? Чего добьемся?
- Руководителям придется обратить больше внимания на своих воспитанников?
- Нет, футболисты должны конкурировать между собой. Лимит должен быть, но какой – не так важно, четверо или шестеро в составе или восемь в общей заявке. Без разницы.
А если мы отменим лимит на легионеров, российские футболисты нигде не будут нужны. Они не востребованы в Европе. Потому что Европа сама огромная, там много чемпионатов. Из одного футболисты могут перейти в другой абсолютно спокойно, что заставляет их конкурировать между собой.
А у нас куда российский футболист пойдет? Кому он там нужен? Он должен быть на голову сильнее того, на чье место приходит. Почему его должны взять в Голландию, где есть такой же свой воспитанник? Почему мы в России берем такого, даже равного, чему я категорически против?
Клубы уже начинают воровать друг у друга футболистов. Вы обращайте внимание на свою академию, растите таких же парней, как Магомед-Шапи Сулейманов, и не надо будет воровать, уводить футболистов через агентов, чтобы создавать конфликтные ситуации. Не нужен свой, продайте его так же.

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