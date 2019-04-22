Валерий Кечинов: Согласен с тем, что игра «Спартака» оставляет желать лучшего - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:18Футбол

Валерий Кечинов: Согласен с тем, что игра «Спартака» оставляет желать лучшего

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре красно-белых против «Енисея» (2:0) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

- Болельщики «Спартака» в некоторых эпизодах свистели с трибун, выражая недовольство игрой команды. Каким вам показался матч?
- Я согласен, что игра оставляет желать лучшего. Но выиграли, набрали важные три очка, и теперь «Спартак» находится недалеко от второго места. Конкуренты сыграли вничью и потеряли очки, поэтому хочется, чтобы игра была хорошая, а главное, чтобы имелся результат. В итоге, «Спартак» сейчас находится в гонке за Лигу чемпионов. Сейчас важнее результат, а не игра, потому что четыре месяца – это мало для того, что построить командную игру, как говорил Кононов. Нужно хотя бы год, полтора, чтобы видеть какой-то рисунок, - приводит слова Кечинова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».

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