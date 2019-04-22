«Реал» готов купить Погба у «Манчестера» за 150 миллионов евро - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:22Футбол

«Реал» готов купить Погба у «Манчестера» за 150 миллионов евро

«Реал» согласен купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за 150 миллионов евро, утверждает Telefoot.

Ранее сообщалось, что именно такую сумму запрашивает «МЮ» за лидера команды. Отмечается, что клубы уже ведут активные переговоры. Француза заинтересован видеть в команде его соотечественник, главный тренер Зинедин Зидан.

Поль Погба перешел в «Манчестер» из «Ювентуса» в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 16 голов и 10 передач в 43 матчах всех турниров. Немецкий сайт transfermarkt.de оценивает его текущую стоимость в 90 миллионов евро.

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