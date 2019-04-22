Владимир Быстров: У нас раньше приезжали – газон по колено, а во Владикавказе можно было в траве с головой спрятаться! - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:36ФутболЗетилов Игорь

Владимир Быстров: У нас раньше приезжали – газон по колено, а во Владикавказе можно было в траве с головой спрятаться!

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров - качестве полей в чемпионате России.

- Российские клубы могут ставить задачу выиграть Лигу чемпионов?
- Можем! Но нужно реально смотреть на вещи. Для таких целей необходимо, чтобы интенсивный футбол был во всех матчах премьер-лиги. Сколько раз говорили: нужно подстригать траву и поливать ее. Тогда мяч будет двигаться быстрее! А у нас: приезжаешь – газон по колено. Во Владикавказе можно было спрятаться в траве с головой. Инспектор оправдывается – можно три-четыре сантиметра и линейку в землю втыкает! Зачем он назначается на матч? Сейчас все налаживается, но только в премьер-лиге, - сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров на встрече в пресс-центре «Советского спорта».

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