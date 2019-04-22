Владимир Быстров: В молодости бывали драки в барах. Повезло, что не оказался на месте Кокорина и Мамаева Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что в молодости у него случались различные конфликтные ситуации, которые урегулировали сотрудники правоохранительных органов.

- В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки.

- Как это тогда урегулировалось?

- Нарядами полиции.

- Вам повезло, что вы не оказались в такой ситуации, как Кокорин и Мамаев?

- Да. Бывали ситуации, скандалы.

- Просто вы били не стулом?

- Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват.

- Почему тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло.

- Вы, наверное, лучше меня это знаете. Тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и все – сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны.