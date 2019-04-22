Чалов составил свою команду мечты (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов составил команду мечты из лучших футболистов мира.
- Назову игроков, которые еще играют и были на виду в последние пять лет. Сама схема будет 4-3-3. В воротах Нойер, думаю, что даже объяснять не нужно. Слева в защите Марсело. Очевидно, что сейчас он лучший левый защитник в мире, очень умный и техничный. Далее в обороне связка из «Реала», Рамос и Варан. И справа в защите можно, конечно, взять и Карвахаля, но выберу Уокера.
В центре Модрич, Иньеста и Каземиро. Каземиро в отборе очень силен.
Тройка нападения - справа Месси, слева Криштиану Роналду. Сейчас, наверное, лучший форвард Кейн по игре. А так, из всех футболистов, когда либо играли, выбрал бы Роналдо, «Зубастика». А тренером был Йохан Кройф, - рассказал Чалов пресс-службе ЦСКА.
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