Владимир Быстров – о комплектовании «Зенита»: Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?

- Плохо отношусь к нынешнему подходу комплектования. Надеюсь, сейчас будет все выстроено правильно, и в ближайшее время свои воспитанники появятся. Прошла ведь смена руководства, значит, будут какие-то перестановки. Будут иначе все устраивать. Значит, то, что делали ранее, было неправильно.

- Сергей Семак, придя в команду, не изменил принцип комплектования.

- Семаку сейчас главное – выиграть чемпионство, а потом уже обращать внимание на все остальное. Он не может прийти и поставить молодого футболиста, не соответствующего уровню основы. Дайте ему спокойно выиграть чемпионство, и все будет нормально. Он очень умный человек. Как только он успокоится и поймет, что «Зенит» после сезона его не выгонит, начнет смотреть уже и на академию.

- Зимой «Зенит» пополнили такие футболисты, как Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Как Семаку после этого менять вектор развития?

- Не покупать таких, как Клаудио Маркизио можно хотя бы? Не говорю про топовых футболистов, которые пришли. Молодые пацаны, которые придут к этим топовым футболистам, будут расти намного быстрее, нежели с иностранцами, которые не тянут. Надо просто не покупать некачественных легионеров, а ставить тогда своих.