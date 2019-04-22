Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения «Волга» 22 апреля проведет матч ПФЛ против «Челябинска» в лимитированных футболках с изображением Ленина, поскольку дата игры совпадает с днем рождения известного революционера. После игры все майки будут проданы на аукционе.

- У нас не было сомнения, что было бы здорово связать тему дня рождения Владимира Ильича Ленина и нашего матча, - рассказал Sport24 вице-президент клуба Сергей Кузьмин. - Мы презентовали идею губернатору, она ему понравилась. Самое главное — чтобы был интерес.

Завтра вечером уже будут подведены итоги и фонд «дари добро» получит эти деньги. Одна из Ульяновских семей от нас получит эту сумму. Мы рассчитываем приблизительно на 50-70 тысяч за 21 майку.