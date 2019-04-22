Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения

- У нас не было сомнения, что было бы здорово связать тему дня рождения Владимира Ильича Ленина и нашего матча, - рассказал Sport24 вице-президент клуба Сергей Кузьмин. - Мы презентовали идею губернатору, она ему понравилась. Самое главное — чтобы был интерес.
Завтра вечером уже будут подведены итоги и фонд «дари добро» получит эти деньги. Одна из Ульяновских семей от нас получит эту сумму. Мы рассчитываем приблизительно на 50-70 тысяч за 21 майку.
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