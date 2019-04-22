Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову - Советский спорт
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22 апреля 2019 19:53ФутболЗетилов Игорь

Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову

Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров - о поведении питерских фанатов.

- Как вы выдержали агрессивное поведение питерских фанатов? Вам же в родном Питере на перроне бросали под ноги «розу».
- Кидали не только фанатский шарф, но голову свиную! Тяжеловато все это. Решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол. На поле все было относительно спокойно. В других местах – не очень. Меня обвинили в предательстве. Но что это такое? Я не раз и открыто говорил: меня в «Спартак» продали. Что здесь не так? Клуб вырастил игрока и продал. Отвечали – ушел в стан злейшего врага. И что: нужно было с футболом закончить? Вот из «Спартака» в «Зенит» я уходил сам. Как раз спартаковские болельщики могли бы предъявить какие-то претензии. Тогда команда хорошо отыграла первый круг и боролась за чемпионство. Я всегда говорил, что при первой возможности вернусь, сказал Владимир Быстров на встрече в пресс-центре «Советского спорта».

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