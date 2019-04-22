«Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб около двух лет назад до октября прошлого года вел переговоры с представителями игрока и голландской команды, но в итоге все разговоры о трансфере были отложены до ближайшего лета. В итоге, за последние 6-8 месяцев благодаря удачному выступлению голландцев в Лиге чемпионов, цена на 22-летнего хавбека выросла более чем в два раза.
Как отмечает издание, теперь руководство «Аякса» вряд ли согласиться на трансфер ван де Бека в итальянский клуб менее чем за 60 миллионов евро.
Напомним, что ван де Бек является воспитанником академии «Аякса». Действующий контракт полузащитника рассчитан до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне ван де Бек провел 31 матч в составе «Аякса» и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов клуб из Амстердама сыграет против «Тоттенхэма». Первый матч пройдет в Англии 30 апреля, ответная игра состоится 8 мая в Голландии.
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