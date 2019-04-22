«Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 19:54Футбол

«Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб около двух лет назад до октября прошлого года вел переговоры с представителями игрока и голландской команды, но в итоге все разговоры о трансфере были отложены до ближайшего лета. В итоге, за последние 6-8 месяцев благодаря удачному выступлению голландцев в Лиге чемпионов, цена на 22-летнего хавбека выросла более чем в два раза.

Как отмечает издание, теперь руководство «Аякса» вряд ли согласиться на трансфер ван де Бека в итальянский клуб менее чем за 60 миллионов евро.

Напомним, что ван де Бек является воспитанником академии «Аякса». Действующий контракт полузащитника рассчитан до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне ван де Бек провел 31 матч в составе «Аякса» и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов клуб из Амстердама сыграет против «Тоттенхэма». Первый матч пройдет в Англии 30 апреля, ответная игра состоится 8 мая в Голландии.

22/04 17:34ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
22/04 15:00Футбол
«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-ДамБезумно яркие выходные в европейском футболе.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/04 22:30Футбол
Андрей Ещенко: Мы успокоились, когда забили второй мячПосле матча «Спартак» – «Енисей» своими впечатлениями об игре поделились защитник хозяев Андрей Ещенко и игрок обороны гостей Алексей Грицаенко.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 16:21Футбол
РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
21/04 21:00Футбол
Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧКононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
22/04 11:56ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
22/04 19:50Хоккей
Радулов, Овечкин, вперед! Сегодня ночью «Даллас» и «Вашингтон» могут завершить свои серии  «Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.  
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 07:00Футбол
Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.
22/04 16:37Футбол
100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
20:05 Футбол Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения
19:54 Футбол «Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека
19:53 Футбол Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову
19:51 Футбол Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения
19:39 ММА Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз
19:38 Футбол Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца
19:35 Хоккей Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»
19:20 Хоккей Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
19:16 Футбол Чалов составил свою команду мечты (видео)
19:16 Футбол Владимир Быстров – о комплектовании «Зенита»: Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?
19:14 Хоккей Латвия и Белоруссия набрали очки на юниорском чемпионате мира по хоккею
19:14 Футбол Владимир Быстров: В молодости бывали драки в барах. Повезло, что не оказался на месте Кокорина и Мамаева
19:03 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти
18:36 Футбол Владимир Быстров: У нас раньше приезжали – газон по колено, а во Владикавказе можно было в траве с головой спрятаться!
18:34 Футбол Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако»
18:34 Футбол Томас Тухель: Если «ПСЖ» хочет выигрывать, ему необходимы такие игроки, как Мбаппе
18:29 Футбол Дмитрий Селюк: Надо уже начинать готовить «Тамбов» к премьер-лиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика