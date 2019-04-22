Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил всех за поздравления с днём рождения. Специалист сделал это на английском и русском языках.
«Thank you everybody for the birthday wishes! Спасибо всем за ваши добрые пожелания!» — написал Каррера своим читателям.
Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянца «Спартак» в первом же сезоне стал чемпионом России. В следующем сезоне красно-белые завоевали Суперкубок России и заняли третье место в РПЛ. По ходу третьего сезона Каррера был уволен из «Спартака».
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