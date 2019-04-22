Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 20:05Футбол

Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения

Сегодня, 22 апреля, Каррера отмечает 55-й день рождения.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил всех за поздравления с днём рождения. Специалист сделал это на английском и русском языках.

«Thank you everybody for the birthday wishes! Спасибо всем за ваши добрые пожелания!» — написал Каррера своим читателям.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянца «Спартак» в первом же сезоне стал чемпионом России. В следующем сезоне красно-белые завоевали Суперкубок России и заняли третье место в РПЛ. По ходу третьего сезона Каррера был уволен из «Спартака».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy birthday @fcsm_official for your 97^ anniversary!! 🔴⚪️

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
22/04 14:35Футбол
Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплескОбозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» - «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 16:37Футбол
100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 20:00Хоккей
Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцамНа чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
21/04 21:00Футбол
Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧКононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
22/04 19:50Хоккей
Радулов, Овечкин, вперед! Сегодня ночью «Даллас» и «Вашингтон» могут завершить свои серии  «Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.  
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
22/04 17:34ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/04 22:45Футбол
Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорогаПресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0).
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/04 15:00Футбол
«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-ДамБезумно яркие выходные в европейском футболе.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
22/04 07:00Футбол
Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.
Новости
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
20:05 Футбол Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения
19:54 Футбол «Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека
19:53 Футбол Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову
19:51 Футбол Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения
19:39 ММА Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз
19:38 Футбол Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца
19:35 Хоккей Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»
19:20 Хоккей Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
19:16 Футбол Чалов составил свою команду мечты (видео)
19:16 Футбол Владимир Быстров – о комплектовании «Зенита»: Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?
19:14 Хоккей Латвия и Белоруссия набрали очки на юниорском чемпионате мира по хоккею
19:14 Футбол Владимир Быстров: В молодости бывали драки в барах. Повезло, что не оказался на месте Кокорина и Мамаева
19:03 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти
18:36 Футбол Владимир Быстров: У нас раньше приезжали – газон по колено, а во Владикавказе можно было в траве с головой спрятаться!
18:34 Футбол Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако»
18:34 Футбол Томас Тухель: Если «ПСЖ» хочет выигрывать, ему необходимы такие игроки, как Мбаппе
18:29 Футбол Дмитрий Селюк: Надо уже начинать готовить «Тамбов» к премьер-лиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика